Chile: Embajada de China critica sanción de EE. UU. a Chile

Las sanciones impuestas al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y a otros miembros de su equipo, están relacionadas con el proyecto de un cable de fibra óptica submarino que conectará las costas chilenas con Hong Kong.

En una declaración contundente, la legación diplomática argumentó que el proyecto fortalecerá las capacidades de comunicación de Chile con su mayor socio comercial, China, además de consolidar el liderazgo del país sudamericano en la economía digital y las redes de telecomunicaciones internacionales.

"Este proyecto responde a las necesidades de ambas partes y está alineado con los intereses mutuos", afirmó la embajada.

Asimismo, la sede diplomática criticó la postura de Estados Unidos de considerar el proyecto como una amenaza a los intereses de terceros países.

Este análisis fue calificado de "acusaciones infundadas" con el único objetivo de preservar el monopolio estadounidense en las telecomunicaciones. "Estados Unidos procura seguir espiando y robando información mediante cables ópticos bajo su control", agregó.

La embajada también cuestionó la Doctrina Monroe, aplicada por Estados Unidos durante más de 200 años, y argumentó que la versión contemporánea de esta doctrina, impulsada por el expresidente Donald Trump, no oculta la codicia de Estados Unidos para marcar la región como su esfera de influencia, presionando a los países latinoamericanos con amenazas de recuperar el Canal de Panamá y anexar territorios.

Finalmente, la legación diplomática subrayó que la "mayor amenaza externa" que enfrentan las naciones latinoamericanas es Estados Unidos, y que las advertencias de Washington revelan no su hegemonía, sino su debilidad. (ANSA).