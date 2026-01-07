Chile: Embajadora en Nueva Zelanda cesada en Chile por dichos sobre Rapa Nui

Pakarati, quien ya había recibido reprimendas por sus publicaciones en redes sociales, fue objeto de un creciente clamor por parte de la oposición que exigió su renuncia, especialmente después de una entrevista con un medio neozelandés en la que reafirmó su postura.

Van Klaveren informó a la comisión de Relaciones Exteriores del Senado que la decisión de poner fin a la destinación de la embajadora entrará en efecto a partir del 31 de enero.

Posteriormente, se le asignarán nuevas funciones en la cancillería.

"Esta medida excepcional se ha tomado considerando el incumplimiento de los protocolos existentes en los que ha incurrido la embajadora Pakarati y la necesidad de no distraer el quehacer institucional en este tipo de polémicas", afirmó el canciller.

Pakarati no comunicó previamente la entrevista al medio neozelandés ni envió el registro de la misma al Ministerio de Relaciones Exteriores. Van Klaveren concluyó enfatizando que "los funcionarios del Servicio Exterior deben abstenerse de expresar opiniones personales sobre temas de política interna".

