Chile: en medio de tensión con EEUU, Kast viajará a cumbre de Miami

Entre los mandatarios que asistirán están los presidentes Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Nasry Asfura (Honduras) y Santiago Peña (Paraguay).

La invitación al mandatario electo chileno, que le llegó el lunes pasado según informó el diario El Mercurio, se produce en momentos de alta tensión en las relaciones diplomáticas de Chile con Estados Unidos, a raíz de la revocación de las visas oficiales a tres funcionarios del Gobierno de Gabriel Boric, entre ellos el ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz.

La medida estaría motivada por las conversaciones que Chile lleva adelante con China para la construcción de un cable oceánico de fibra óptica desde Hong Kong a Valparaíso, y que según Estados Unidos pone en riesgo la seguridad regional.

Según El Mercurio, Kast viajará acompañado de su futuro canciller Francisco Pérez Mackenna, quien declaró el viernes pasado que están recabando todos los antecedentes de la medida adoptada por Estados Unidos contra el ministro, aunque declinó criticarla. (ANSA).