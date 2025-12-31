Chile: En Santiago esperan 37 grados en cierre del año

Uno de los siniestros se mantiene activo en la zona alta de Santiago, a escasos 200 metros del límite urbano del sector oriente, pero que gracias al viento las llamas han ido alejándose de los centros poblados.

La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, dijo que este incendio aún está en combate, pero que ya está "bastante más contenido, así que esperamos hoy día poder desactivar la alerta y terminar con las últimas labores para su extinción", precisó a radio Cooperativa.

Agregó que aún se combaten otros seis siniestros en zonas rurales, pero que ya fueron extinguidos otros tres y controlados 22 focos durante la jornada previa.

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, alertó a la población a tomar precauciones ante la que llamó "la peor ola de calor de nuestra historia".

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, el centro de la capital tendrá 35 a 36 grados esta tarde de miércoles 31 de diciembre, la parte norte de la Región Metropolitana podría incluso superar los 37øC.

En cuanto a los incendios forestales en combate, los que se desarrollan en las comunas de Chépica, en la región central de O'Higgins; Mulchén y Tomé, en la región sur de Biobío, mantienen alerta roja vigente.

En Mulchén, el fuego ha consumido 140 hectáreas y la mayor preocupación se centra en el sector Mirador Biobío, donde más de 200 viviendas se encuentran en riesgo inminente. En Tomé, el incendio pone en peligro a unas 50 viviendas ubicadas en la parte alta de la comuna, según el reporte de la radio Cooperativa. (ANSA).