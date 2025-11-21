Chile envía nota de protesta a EE. UU. por declaraciones "inapropiadas" de embajador

SANTIAGO, 21 de noviembre (Reuters) - Chile envió una nota de protesta al Gobierno de Estados Unidos por lo que consideró declaraciones "inapropiadas" de su nuevo embajador sobre el presidente Gabriel Boric y el proceso electoral que vive el país.

El representante estadounidense Brandon Judd habló en la víspera con periodistas y dijo sentirse desilusionado por las críticas del mandatario progresista a su par estadounidense Donald Trump.

Además, dijo que su Gobierno trabajaría con cualquier presidente que sea elegido, pero que habría un Gobierno con el que sería más fácil hacerlo.

"Nos parece que las declaraciones del nuevo embajador de Estados Unidos son inapropiadas y son desafortunadas", dijo el canciller Alberto van Klaveren a la prensa.

"Creemos que además sus expresiones respecto del proceso político nacional representan una intervención en asuntos internos de nuestro país", agregó.

El diplomático dijo que el Gobierno está interesado en mantener las relaciones bilaterales con respeto mutuo.

Boric, quien entregará el poder en marzo, ha mostrado su desacuerdo con Trump sobre medidas proteccionistas a la economía y sobre su posición contraria a la crisis climática.

"Podemos, por cierto, discutir cuáles son las mejores formas de enfrentar el calentamiento global o quiénes son más responsables que otros. Pero no podemos negarlo", dijo Boric en su más reciente discurso en la asamblea general de la ONU. (Reporte de Fabián Andrés Cambero. Editado por Javier López de Lérida)