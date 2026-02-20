Chile envía nota de protesta a EE. UU. por retiro de visas

En una declaración de prensa en el Palacio de La Moneda, el representante chileno confirmó que el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, es uno de los afectados y que recibió la carta de confirmación de la medida este viernes en la mañana.

Detalló que la medida no ha sido notificada a otros funcionarios, que serían el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y el jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

Recalcó que son notificaciones escritas y personales y que "la revocación es una medida inédita, sobre todo considerando que son funcionarios oficiales".

Consultado sobre el proyecto de cable oceánico de fibra óptica que están estudiando Chile y China, y que sería la razón del retiro de visas, indicó que se trata de una iniciativa que está en fase inicial y sobre la cual no se ha tomado ninguna medida al respecto.

El canciller reiteró que "es una medida que no es aceptable y realmente es inexplicable… que vulnera la independencia y la soberanía de nuestro país".

Junto a condenar el "carácter unilateral" de la revocación, entregó un respaldo al ministro de Transporte, al que calificó de un "servidor público ejemplar". "Es un ministro que ha tenido un compromiso indiscutible con el mejoramiento del transporte y de las telecomunicaciones, un ministro que ha tenido una destacada trayectoria académica, que en parte también ha desarrollado en los propios Estados Unidos, donde llevó a cabo sus estudios de posgrado… nos parece extraordinariamente injusta", concluyó (ANSA).