Chile enviará a su ministro de Interior a la Argentina tras violencia en partido de Sudamericana

El presidente chileno, Gabriel Boric, dijo el jueves que enviará a su ministro del Interior a Argentina para supervisar la situación de los heridos y detenidos durante los incidentes ocurridos la noche del miércoles entre hinchas de Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile en un partido de la Copa Sudamericana.

"La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia", escribió Boric en su cuenta en la red social X.

El partido de vuelta de octavos de final, que se jugaba en el Estadio Libertadores de América, en el sur de Buenos Aires, fue cancelado luego de violentos enfrentamientos de hinchas que dejaron más de 100 detenidos, entre ellos 97 chilenos, y unas 10 personas heridas, según reportaron las autoridades.