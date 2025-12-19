Chile: "Error creer que Chile se ha derechizado", Pablo Lospennato

"Es un error creer que Chile se ha derechizado", afirmó a T13, señalando que lo que quiere la gente es que se resuelvan sus problemas: seguridad, crecimiento económico, empleos… hay que ser cuidadosos en no tener malas lecturas".

En su análisis, "ya es la segunda elección que en la segunda vuelta, prácticamente, el 50% de los chilenos no votaron por ninguno de los dos candidatos; ocurrió hace cuatro años y ahora", dijo y sostuvo que, a su juicio, fue el error que cometió el actual presidente Gabriel Boric: "creer que los votos de la segunda vuelta eran a su programa de primera vuelta".

Luego de un largo silencio en la escena política y tras ser declarado inocente en el mayor juicio por financiamiento ilegal de la política en Chile, Lospennato volvió a referirse a la contingencia. Según su diagnóstico, el triunfo del republicano José Antonio Kast marca el fin de transición chilena tras los años de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Estamos volviendo a la normalidad… después de 12 años de inestabilidad", dijo en Radio Agricultura, aludiendo al ciclo del último gobierno de la socialista Michelle Bachelet; del que lideró el derechista Sebastián Piñera; y del actual mandato del progresista, Gabriel Boric.

"Es un cierre de una etapa, el cierre de la transición chilena. Se votó a una persona que votó que Sí", explicó en referencia al plebiscito que selló el fin del gobierno dictatorial de Pinochet y en el que Kast apoyó la continuidad del militar en el poder. Es decir, el chileno es un votante que ya no se mueve en ese eje.

Además, afirmó que con Kast llega al poder "la generación de Jaime Guzmán… los 'Guzmán boys', como les llamo yo", enfatizó sobre el que considera el triunfo del legado histórico de Guzmán, el ideólogo de la dictadura, fundador en la transición de la UDI y que fue asesinado siendo senador en 1991. Kast fue militante de la UDI hasta su renuncia en 2016, para fundar más tarde el Partido Republicano (2019).

Con todo, Lospennato recomienda al presidente electo conformar una amplia coalición que dé sustento a su gobierno, incluso con figuras de la antigua Concertación que lideró la transición democrática en el país en su gabinete. De lo contrario, estima que podría transformarse en una experiencia breve. (ANSA).