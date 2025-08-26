Chile está en fase final de la negociación comercial con EEUU: subsecretaria

(Agrega citas y detalles)

SANTIAGO, 26 ago (Reuters) - Chile está en la fase final de la negociación con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre aranceles generales, dijo el martes a Reuters la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza.

A fines de julio, una delegación del país sudamericano

sostuvo una ronda de conversaciones

en Washington con representantes del USTR para avanzar en un acuerdo.

"Estamos bajo un acuerdo de confidencialidad, conversando sobre distintos temas de interés para poder mantener también la buena relación económica y comercial que tenemos con Estados Unidos", dijo Sanhueza a Reuters tras participar en un evento de promoción de exportaciones.

"Estamos teniendo conversaciones ahora a nivel virtual porque ya están en la última fase, diría yo, entonces en la segunda ronda efectivamente avanzamos muchísimo", agregó.

Los envíos de cobre del mayor productor mundial quedaron exentos de los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump al metal, y la funcionaria recordó que el país posee uno de los niveles más bajos de aranceles con el país norteamericano. (Reporte de Fabián Andrés Cambero Editado por Javier López de Lérida)