Chile: ex CEO de Anglo American investigará accidente minero

La tragedia que enluta a la minería chilena será investigada en sus causas, pero también buscará las lecciones a partir del accidente del 31 de julio pasado, de manera independiente.

La designación de Cutifani fue aprobada por unanimidad en el directorio, proceso en que la empresa estatal contó con el apoyo del International Council on Mining and Metals (ICMM), así como también para la definición de los términos de referencia del mandato.

"Recibo este encargo con la máxima responsabilidad, plenamente consciente del profundo impacto que ha tenido el accidente y de la urgente necesidad de identificar con claridad sus causas", señaló Cutifani, quien tiene 48 años de experiencia en minería en seis continentes y un historial reconocido en temas de seguridad, transformación y liderazgo. (ANSA).