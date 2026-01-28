Chile: exagente de la Dina cae en redadas del ICE en EEUU

Se trata de Armando Fernández Larios, un exmilitar de 75 años que figuraba en una lista del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, junto a otros 41 chilenos detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Según la plataforma digital del DHS, Fernández Larios fue arrestado en Fort Myers, Florida.

El exmilitar tiene un historial de condenas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, participando en casos notorios como la Caravana de la Muerte del general Sergio Arellano Stark y en la ejecución de prisioneros en Pisagua.

Tras su implicación en el asesinato de Orlando Letelier y de la norteamericana Ronni Moffitt, Fernández se entregó a la justicia estadounidense en 1987, donde se declaró culpable de encubrimiento del ataque y se acogió al sistema de protección federal.

La detención fue confirmada hoy por el canciller chileno Alberto van Klaveren, quien agregó que "sobre su situación legal específica en Estados Unidos, a nosotros no nos corresponde informar". Fernández Larios enfrenta múltiples solicitudes de extradición de las autoridades chilenas por cinco causas relacionadas con delitos de lesa humanidad. YCS (ANSA).