Chile: exjueza de la Corte Suprema chilena presa

Tras cuatro días de formalización de cargos por parte de la fiscalía, el juez Cristian Sánchez decretó su encarcelamiento porque "efectivamente existen elementos ilícitos comunes y patrones de ilicitud que brotan de los antecedentes o se pueden inferir de ellos".

En el caso ya se encuentran imputados y en prisión la pareja de la exjueza, Gonzalo Migueles, y dos abogados representantes de la compañía Belaz Movitec (CBM), Mario Vargas y Eduardo Lagos. Se le acusa de no haberse recusado de fallar en la causa, a pesar de tener una estrecha amistad con los abogados.

"Tales abogados representaban los intereses de la empresa CBM en los tres hechos imputados, empresa que en los tres casos expuestos a título de cohecho ganó los litigios en la Tercera Sala de la Corte Suprema que la imputada presidía", sostuvo el magistrado.

Con un perfil político en sus inicios y sin haber hecho una carrera judicial, Vivanco fue elegida miembro del tribunal máximo por el expresidente Sebastián Piñera en 2018, en una designación que fue rechazada en la época por parte del progresismo en el Congreso. (ANSA).