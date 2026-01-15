Chile: exministra Tohá cuestiona a los aliados políticos del Gobierno chileno

La ex jefa del gabinete del presidente chileno Gabriel Boric se sumó así a las críticas del Socialismo Democrático a sus aliados de la coalición gobernante por culparlos, al aprobar una ley sobre el uso de la fuerza policial, de la absolución del ex carabinero que cegó Gustavo Gatica durante una marcha en noviembre de 2019, y que motivaron al Partido Socialista a suspender su participación en el Gobierno.

Tohá, durante cuya gestión se aprobó la cuestionada ley, sostuvo que "en lugar de defender la causa de Gatica que debiera ser lo que aquí a todos nos moviliza, lo que se hace es mirar para el lado, acusar a tus aliados y hacer una versión de la historia bastante torcida, por lo demás, de por qué esa ley llegó a aprobarse y cuál fue el rol del oficialismo en ese proceso", disparó Tohá.

La exministra y militante del PPD, miembro del Socialismo Democrático, también tuvo críticas para la derecha, sosteniendo que lo más bochornoso fue ver a "dirigentes políticos festinando con un funcionario policial que le quitó los ojos a un joven, transformado en una especie de héroe y este a la vez haciendo publicaciones ayer con una lápida donde figura la víctima de su accionar como el fallecido en esa lápida". (ANSA).