Chile: exministro de la Concertación en el gabinete de Kast

Campos, de 72 años, abogado y antiguo militante del Partido Radical (PR) que integra la coalición de la actual administración de Boric, justificó su presencia en el gobierno del líder de ultraderecha porque se le invitó a un gobierno de "unidad nacional".

Afirmó que en primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales votó por el republicano Kast y sostuvo "que el gobierno del Presidente Boric es el más malo de todos los que hubo desde que recuperamos la democracia".

Campos fue consultado también por la prensa a propósito de su negativa a cerrar la cárcel para militares violadores de derechos humanos de Punta Peuco, donde gozaban de privilegios, durante el segundo gobierno de Bachelet (2014-2018), desacato que hasta hoy le pesa a la expresidenta.

"Estoy con mi conciencia muy tranquila, hice lo que jurídicamente correspondía", justificó nuevamente Campos, entonces ministro de Justicia.

De paso, criticó al actual gobierno por los cambios en dicho penal, que pasó a ser de reos comunes.

"¿De qué cambio hablan? Es un arreglo cosmético, no más.

Tuvieron cuatro años para cerrarlo si realmente querían cerrarlo, y no lo hicieron", declaró.

A raíz de su designación en el gabinete de Kast, el PR anunció que lo pasará al Tribunal Supremo para pedir su expulsión, a lo que el ahora ministro replicó: "¿Qué importancia puede tener un partido en extinción? No conozco al presidente del partido".

"No pienso renunciar al Partido Radical. Soy Radical de mucho antes que los actuales dirigentes del partido", afirmó.

(ANSA).