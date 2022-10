Chile expide el primer documento de identidad a una persona no binaria

El Registro Civil de Chile ha hecho entrega este viernes de la primera cédula de identidad a una persona no binaria tras un fallo del Tribunal de Apelaciones a su favor.

"No es una victoria propia, es una victoria colectiva", ha dicho Shane Cienfuegos, primera persona que lucir√° una 'X' en el apartado de sexo de su documento de identidad.

Si bien Cienfuegos ha calificado el acontecimiento como histórico, ha incidido en sus críticas al sistema chileno debido a que adquirir la identidad no binaria ha sido fruto de un largo proceso que, dice, nadie debería repetir.

"Hoy reflexiono, tras casi nueve a√Īos de demanda social, cultural y pol√≠tica. Pienso y reflexiono que nadie deber√≠a esperar tanto tiempo para tener reconocimiento legal", ha dicho Cienfuegos, seg√ļn recoge BioBio.

Más tarde, la abogada de Cienfuegos, Lorena Lorca, ha puesto en valor el avance social, si bien ha calificado como inaceptable que el caso se haya resuelto por la vía judicial cuando debería ser un trámite administrativo.

"La Ley de Identidad de G√©nero contin√ļa discriminando, no reconoce a personas menores de 14 a√Īos, no considera a las personas no binarias", ha lamentado Lorca.

El Tribunal Civil de Chile fall√≥ en noviembre de 2021 en contra de otorgar a Cienfuegos el reconocimiento como persona no binaria, si bien el Tribunal de Apelaciones rectific√≥ la decisi√≥n inicial en julio de este a√Īo.

Este es la primera ocasión en que se entrega una cédula de identidad no binaria en Chile, y el tercer caso en todo el continente sudamericano.

Europa Press