Chile: Expresidente Frei le dice no a candidata comunista

Tras finalizar su participación en el seminario "Chile: crecimiento e inversión", organizado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en la que expuso una dura mirada sobre la situación del país, el exmandatario declaró que la DC nació como una alternativa a los extremos políticos.

"Hoy, con profunda consternación, veo lo que ha pasado en mi partido, que tomó una decisión que traiciona los principios que lo formaron y renuncia al espíritu del humanismo cristiano, solo con fines electorales. Este es su camino, que no comparto y que no voy a seguir. Pero que les quede claro, yo no voy a renunciar a mi partido, en el que he participado toda mi vida, casi 70 años de militante", aseguró.

Sin embargo, no precisó por quién votará en la contienda presidencial que, de acuerdo a las encuestas, encabeza la exministra del Trabajo Jeannette Jara, seguida por el republicano José Antonio Kast.

Frei Ruiz-Tagle, en cambio, sí aclaró que no abandonará sus "ideales fundacionales", luego de haber ocupado todos los cargos de representación popular.

"Somos muchos los que queremos ver a Chile haciendo lo que hicimos algunos años atrás y volver a la senda de los acuerdos y la prosperidad. Eso es lo que voy a hacer en los próximos años", señaló. (ANSA).