LA NACION

Chile: Expresidente Frei le dice no a candidata comunista

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Chile: Expresidente Frei le dice no a candidata comunista
Chile: Expresidente Frei le dice no a candidata comunista

Tras finalizar su participación en el seminario "Chile: crecimiento e inversión", organizado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en la que expuso una dura mirada sobre la situación del país, el exmandatario declaró que la DC nació como una alternativa a los extremos políticos.

"Hoy, con profunda consternación, veo lo que ha pasado en mi partido, que tomó una decisión que traiciona los principios que lo formaron y renuncia al espíritu del humanismo cristiano, solo con fines electorales. Este es su camino, que no comparto y que no voy a seguir. Pero que les quede claro, yo no voy a renunciar a mi partido, en el que he participado toda mi vida, casi 70 años de militante", aseguró.

Sin embargo, no precisó por quién votará en la contienda presidencial que, de acuerdo a las encuestas, encabeza la exministra del Trabajo Jeannette Jara, seguida por el republicano José Antonio Kast.

Frei Ruiz-Tagle, en cambio, sí aclaró que no abandonará sus "ideales fundacionales", luego de haber ocupado todos los cargos de representación popular.

"Somos muchos los que queremos ver a Chile haciendo lo que hicimos algunos años atrás y volver a la senda de los acuerdos y la prosperidad. Eso es lo que voy a hacer en los próximos años", señaló. (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. El clic de una captura de pantalla que desató un infierno para Cata
    1

    “Recibí cataratas de mensajes sexuales anónimos”. El clic de una captura de pantalla que desató un infierno para Cata

  2. Cuándo cobro la jubilación de agosto si mi DNI termina en 0
    2

    Anses: cuándo cobro la jubilación de agosto si mi DNI termina en 0

  3. Toyota publicó los precios para agosto 2025: los modelos que están más baratos
    3

    Toyota publicó los precios para agosto 2025: los modelos que están más baratos

  4. Se confirma una inversión de más de US$15.000 millones para exportar gas por barco
    4

    Vaca Muerta: se confirma una inversión de más de US$15.000 millones para exportar GNL

Cargando banners ...