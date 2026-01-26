Chile: expulsan a rusos por andar en motos de agua en río chileno protegido

La subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, subrayó la importancia de ceñirse a las leyes del país, enfatizando que "todo turista que entra al país tiene que respetar la legalidad existente".

En una declaración al canal 13, Pardo indicó que "hoy la PDI y Migraciones están trabajando para poder sacarlos del país, y serán expulsados, no pueden volver a ingresar".

El grupo, que llamó la atención por su conducta irresponsable, fue denunciado en redes sociales por ciudadanos chilenos que compartieron un video en el que se les cuestionaba el uso de motos acuáticas en un río protegido por su ecosistema.

Posteriormente, carabineros les impusieron multas debido a las irregularidades cometidas.

La expedición de los turistas fue organizada por una empresa rusa llamada Sledext, que promueve "una expedición de ensueño en Chile", incluyendo recorridos por zonas protegidas como el Parque Nacional Laguna San Rafael y el Islote Conejos de Queilen en Chiloé, un monumento natural conocido por ser un hábitat de pingüinos. (ANSA).