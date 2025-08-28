Chile: Exrepresor deja cárcel tras 15 años y lo apresan

El martes, Zara Holger acababa de recuperar su libertad después de 15 años y un día en la prisión de Punta Peuco, por el asesinato del general Prats y su mujer, Sofía Cuthbert, que murieron al estallar una bomba en el automóvil en que viajaban, el 30 de septiembre de 1973.

Y el miércoles por la tarde, el brigadier en retiro fue nuevamente detenido, ahora por el homicidio de Ronni Moffitt, la asistente del ex canciller de Chile, Orlando Letelier, que falleció junto al ministro en un atentado en Washington, en 1976, también por una bomba que estalló en su automóvil.

El exrepresor, que era parte de la DINA, la temible policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, fue detenido por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones en su domicilio, y conducido al Comando de Telecomunicaciones del Ejército.

Moffitt y Letelier murieron el 21 de septiembre de 1976 cuando el auto en que viajaban estalló en pleno centro de la ciudad de Washington.

Zara Holger estaba procesado y acusado en la causa por la muerte de Moffitt, pero dado que estaba cumpliendo una pena anterior, no habían decretado una medida cautelar de prisión preventiva en su contra, lo que cambió tras su reciente liberación de Punta Peuco. (ANSA).