Chile: Familia chilena entre las 25 más ricas del mundo

Los Luksic, un influyente grupo económico fundado por Andrónico Luksic Abaroa a mediados del siglo XX, han acumulado una fortuna que supera los US$46.000 millones, gracias a su inversión en minería y otros sectores.

En Chile, los Luksic son propietarios de Banco de Chile, uno de los principales bancos del país; Canal 13, uno de los canales de televisión más influyentes; Antofagasta Minerals, que se encuentra entre los diez mayores productores de cobre a nivel global; y la Compañía Sudamericana de Vapores, la principal empresa naviera del país.

A nivel regional, solo son superados por la familia mexicana Larrea Mota Velasco, encabezada por Germán Larrea, del Grupo México.

Bloomberg resaltó que la fortuna de los Luksic es la más significativa de América Latina, respaldada por la diversificación de sus negocios a través de su conglomerado Quiñenco, que abarca sectores como la banca, el transporte marítimo y las telecomunicaciones.

El informe también revela que las 25 familias más ricas del mundo han acumulado en conjunto US$358.700 millones más en el último año. Encabezando este selecto grupo se encuentra la familia Walton, dueña de Walmart, con una fortuna estimada en US$513.400 millones. (ANSA).