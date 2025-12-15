LA NACION

Chile: Gobierno protesta por dichos de Petro

El mandatario colombiano criticó el triunfo de Kast.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Chile: Gobierno protesta por dichos de Petro
Chile: Gobierno protesta por dichos de PetroJakob Polacsek - World Economic Forum

"Hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país", informó.

El ministro Van Klaveren hizo ver que las declaraciones de Petro "constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna, y no solo denostan al Presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones", concluyó.

Petro señaló, entre otras cosas, que "el fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir". (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. Martín Fierro del Streaming 2025: los looks de la alfombra roja
    1

    Martín Fierro de los canales de Streaming 2025: los looks de la alfombra roja

  2. Un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones
    2

    “El sacrificio de una vida”: un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones

  3. El hijo de Batistuta se consagró tricampeón como DT: la oposición de su papá y una lección de vida
    3

    Lucas Batistuta, tricampeón en la Liga de Reconquista como DT: la lección de vida de su papá y la promesa que ahora le debe cumplir

  4. Murió en un crucero tras enfrentarse con la tripulación: su pareja presentó una demanda
    4

    Murió en un crucero tras un enfrentamiento con la tripulación: antes le sirvieron 33 tragos

Cargando banners ...