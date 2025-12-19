Chile: Guardaparques de Torres del Paine en paro por mejoras

En un comunicado, los funcionarios anunciaron la paralización de las labores en las porterías, sin venta de entradas, así como en las rutas de montaña y de autos, manteniendo solo turnos éticos.

La tragedia de los turistas mexicanos y europeos dejó al descubierto la ausencia de guardias, que viajaron a la ciudad para cumplir con la obligación de votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre pasado.

Los guardaparques piden mejores condiciones de trabajo y acusan "el vestuario no adecuado, la falta de personal, el presupuesto reducido y estancado y no contar con protocolos de seguridad claros", precisan.

Exigieron "claridad en los supuestos nuevos protocolos de seguridad para habilitar de manera óptima el Circuito Macizo Paine (O), y que su operatividad no signifique solo agregar funciones administrativas extras a las y los colegas".

Hace pocos días, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) anunció un alza de tarifas de la entrada al parque para turistas extranjeros, de US$50 a casi US$90, pero ante las críticas de gremios y público, anunciaron su postergación para mayo del próximo año. (ANSA).