Chile: Herencia de expresidente chilPiñera alcanza los u$s 740 millones

Al límite del plazo de dos años desde su muerte, de acuerdo a la ley de este país, sus herederos cancelaron a la Tesorería General de la República el impuesto a la herencia, que alcanzó a unos 190 millones de dólares, según información del Diario La Tercera.

Este gravamen, equivalente al 25% en herencias que superan los 1.1 millón de dólares, es uno de los más altos pagados en el país.

La fortuna del ex mandatario que falleció en el sur de Chile, al capotar el helicóptero que él mismo pilotaba, supera los 740 millones de dólares. Dado que Piñera no dejó estipulado un testamento, su fortuna se repartirá entre sus hijos y su viuda, quien recibirá el doble del monto que obtendrán sus hijos: 246 millones de dólares y 123 millones respectivamente.

El pago del impuesto a la herencia es parte del procedimiento que debe visar el Servicio de Impuestos Internos para conceder la posesión efectiva a los herederos, paso previo para que pueden disponer del dinero. (ANSA).