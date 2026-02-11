Chile: Indagarán irregularidades en reconstrucción por megaincendio de Valparaíso

La Fiscalía Nacional confirmó que investigará las irregularidades detectadas en la reconstrucción de viviendas siniestradas por el megaincendio en la región de Valparaíso en 2024.

Los fondos públicos comprometidos alcanzarían a más de US$1.000.000, según las anomalías denunciadas por un informe de la Contraloría General de la República (CGR) y que apuntan a la delegación presidencial y a la municipalidad de Viña del Mar.

El megaincendio del 2 de febrero y el 3 de febrero de 2024 afectó a 14.000 viviendas de las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, y provocó la muerte de 137 personas.

La CGR cuestiona pagos no acreditados, la realización de contratos directos y sobreprecios en algunos servicios.

La investigación penal fue confirmada por el director de la Unidad Anticorrupción de la fiscalía, Eugenio Campos, quien señaló que recibieron diversos informes de la Contraloría General de la República que "inciden efectivamente en los lamentables episodios y siniestros de incendios ocurridos en el mes de febrero del 2024 en Valparaíso".

Campos dijo que los reportes dan cuenta de "graves irregularidades en el proceso de demolición de las viviendas siniestradas, un centenar de viviendas, en las cuales estarían comprometidos fondos públicos".

Informó que ante la gravedad de los antecedentes recibidos y la posibilidad de que pueden constituir delitos "fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso para el desarrollo de cada una de las diligencias y el éxito de la investigación". (ANSA).