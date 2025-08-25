Chile: Indemnizan a familia de niña asesinada en 1973

El 29 Juzgado Civil de Santiago estableció que el hecho constituye un crimen de lesa humanidad, por lo tanto, imprescriptible, y que las reparaciones administrativas no reemplazan el derecho a una compensación judicial.

De acuerdo al expediente, la familia de Marcela, la niña asesinada, tras desayunar en casa de sus abuelos, fueron a la Plaza de Armas y allí tomaron la última fotografía de la niña y de Cecilia, su hermana, un año mayor, hijas de René Aguilar Flores, mecánico, y de María Carvajal Molina, sin militancia política.

Poco antes de las seis de la tarde, cuando comenzaba a regir el toque de queda impuesto por la dictadura, el padre y sus niñas estaban aún en la Plaza Panamá, como una gran cantidad de personas, en plena fecha de las celebraciones de Fiestas Patrias.

En ese momento aparecieron un tanque y dos camiones con soldados, que se instalaron en distintos lados de la plaza y comenzaron a disparar en medio de la estampida de los vecinos.

Las dos hermanas se soltaron y la mayor logró refugiarse en una casa vecina.

Horas después, su padre, que estaba custodiado por un militar, la ubica y bajo amenazas huye a su casa, mientras que el hombre solo volvió en la madrugada, golpeado, y relató a su esposa que los militares lo habían obligado a arrojar cadáveres al río Mapocho, según figura en el fallo.

Al día siguiente, un vecino les avisó que Marcela estaba en el Hospital de Niños San Borja. Al llegar se enteraron de que había fallecido el día anterior por un impacto de bala en el tórax.

El juez Matías Franulic ordenó una indemnización por daño moral de US$83.200 para la madre de la pequeña asesinada y de US$41.200 para su hermana, María Cecilia, además de un pago adicional de US$10.400 como víctima directa. El padre de las hermanas murió a los 83 años, en 2015. (ANSA).