Chile: inflación anual 2,8%, la más baja en 5 años

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este viernes que el índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de enero registró una variación de 0,4%, alcanzando una cifra anual de 2,8%.

La noticia fue celebrada por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien resaltó que "tenemos una economía ordenada, una macroeconomía ordenada, que nos permite crecer más", aseguró.

"Recibimos un país cuya inflación estaba creciendo y que llegó hasta el 14% y hoy día estamos entregando una economía con una inflación de 2,8% a 12 meses", destacó Grau.

La baja en la inflación se da en momentos de una dura controversia entre el gobierno del Presidente Gabriel Boric con la futura administración del líder de ultraderecha, José Antonio Kast, por el ritmo de la economía chilena y el estado de las finanzas del Estado.

Los jefes de los equipos económicos de Boric y Kast, Nicolás Grau y Jorge Quiroz, respectivamente, se reunieron el miércoles pasado para abordar el traspaso del mando en el área, cuando ya se había conocido la cifra del crecimiento económico de Chile para el 2025, que llegaría al 2,3%.

El promedio de crecimiento económico de los cuatro años del Gobierno de Boric es de 1,9%, el segundo peor desempeño económico del país desde 1990. (ANSA).