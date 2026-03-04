Chile inicia batalla judicial contra francesa Eramet por "entorpecer" proyecto de litio

Chile inició acciones judiciales contra el grupo minero francés Eramet para frenar lo que considera un intento de "entorpecer" el desarrollo de un proyecto de explotación de litio que no le fue adjudicado, confirmó el miércoles a la AFP la estatal Empresa Nacional de Minería (Enami).

La chilena firmó en septiembre de 2025 un contrato con Rio Tinto, la segunda minera más grande del mundo, para la explotación de tres salares en el desierto de Atacama, en el norte de Chile: Aguilar, La Isla y Grande.

La apuesta conjunta busca extraer hacia 2032 unas 75.000 toneladas de carbonato de litio al año. Chile es el segundo productor mundial de este mineral, clave en la transición energética.

Enami acusa a Eramet de "entorpecer el proyecto" a través de la presentación de una serie de acciones legales, según un escrito presentado a la justicia al que accedió la AFP.

"Tenemos la obligación de ejercer todas las acciones que el derecho nos confiere para defender los intereses de la empresa", afirmó el vicepresidente de la estatal, Iván Mlynarz.

"Los antecedentes están en tribunales y esperamos que la justicia se pronuncie", agregó.

El grupo francés Eramet anunció en noviembre de 2023 la compra de concesiones mineras que comprenden los terrenos donde se ubican los tres salares que explotarán Enami y Rio Tinto, por 95 millones de dólares.

Pero esa adquisión no comprende al litio, cuya explotación en Chile sólo puede darse en acuerdo con el Estado.

Según Enami, el grupo francés adquirió esas concesiones mineras sabiendo que no incluían la explotación del litio y "con el único objetivo de mejorar sus chances de una eventual asociación" con la estatal para explotar este mineral.

Pero no fue escogida y "las pertenencias mineras que pensó utilizar como ventaja para ser seleccionada, ahora las utiliza para entorpecer el proyecto", de acuerdo al recurso judicial presentado.

Contactada por la AFP, la empresa francesa explicó escuetamente que sus acciones corresponden a "medidas para proteger sus derechos como concesionario minero en los salares Altoandinos y sus alrededores".

Chile tiene la más grande reserva mundial comprobada de litio, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El metal es utilizado en la fabricación de baterías de autos eléctricos y artículos electrónicos.

Rio Tinto invertirá unos 3.425 millones de dólares en el proyecto minero, según Enami.

Es su segunda asociación de este tipo en Chile, pues en 2025 la multinacional firmó un acuerdo con la cuprífera estatal Codelco para extraer litio de Maricunga, el segundo yacimiendo más importante a nivel mundial.