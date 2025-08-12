Chile: Isabel Allende critica la misoginia de Trump

Considerada como la escritora viva más leída del mundo en español y autora de otros superventas como "Eva Luna", "Hija de la fortuna", "Paula" o "Inés del alma mía", Allende aseguró que a estas alturas de su vida no le preocupa nada caerle bien a nadie ni lo que digan de ella. Y en ese sentido, abordó la realidad en Estados Unidos, país donde reside desde 1988 y del que es ciudadana desde 2003.

"En Estados Unidos se nota mucho que la misoginia de Trump y la falta de respeto por la mujer, la grosería, todo eso ha permeado toda la sociedad", señaló la autora en conversación con Radio Cooperativa.

"Desde la Corte Suprema han ido eliminando derechos de las mujeres también; de todos, de los trans, de los gay, están eliminando derechos… es muy difícil", añadió Allende, y agregó que "cada vez que hay una situación que lo permite, le quitan algo a la mujer. Por eso hay que estar alerta siempre. Mira lo que pasa en Afganistán, entra el talibán y en 24 horas las mujeres perdieron todo, absolutamente", sostuvo.

Con 83 años recién cumplidos (2 de agosto de 1942) y en plena promoción de su última novela "Mi nombre es Emilia del Valle" (Plaza & Janés, 2025), no es la primera vez que Allende, reconocida feminista, se refiere a Trump. Incluso no ha descartado salir de Estados Unidos si la situación allí "se pone color de hormiga", según dijo en mayo pasado. "No quiero vivir en una dictadura", explicó. (ANSA).