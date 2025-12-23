Chile: Italiana Pirelli gana disputa de marca por la "P"

La disputa legal se arrastró desde abril del año pasado, a raíz de la oposición de la multitienda chilena a una solicitud del fabricante de neumáticos Pirelli para extender su portafolio marcario en Chile realizada hace dos años.

La multinacional italiana solicitó ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) el registro de una marca mixta consistente en una letra "P", destinada a proteger una extensa gama de productos y servicios en diversas clases, según informa el diario económico Pulso.

La Polar alegó que la marca solicitada por Pirelli era idéntica o podía confundirse con su familia de marcas "P", que incluye comercio minorista, servicios financieros, telecomunicaciones y productos tecnológicos.

Pirelli refutó que se pudiera producir la confusión, argumentando que la marca solicitada debía analizarse en su conjunto, y no sobre la base de un solo elemento gráfico.

El Inapi resolvió aprobar el registro solicitado por Pirelli, concluyendo que pese a la coincidencia en la letra "P", no se configuraban las causales legales invocadas, ya que el signo solicitado contaba con suficientes elementos diferenciadores y no existía evidencia concreta de riesgo de confusión para el consumidor, según consigna el diario. (ANSA).