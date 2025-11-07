Chile.- Jan Virgili se estrena en una Sub-21 a la que vuelven Jesús Rodríguez y los mundialistas Sub-20

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press) -

El debut del atacante del RCD Mallorca Jan Virgili es la principal novedad de la lista de la selección española Sub-21 de David Gordo, a la que vuelve el jugador del Como Jesús Rodríguez tras sus últimas convocatorias con la absoluta, y en la que también destacan los regresos de los jugadores que disputaron el pasado Mundial Sub-20 en Chile, como son Fran González, Iker Bravo, Pablo García, Rodrigo Mendoza, Peio Canales, además del propio Virgili.

El exjugador del Real Betis regresa a 'La Rojita' tras debutar con la selección absoluta en la victoria contra Bulgaria en septiembre, y formar parte también de la pasada lista del mes de octubre. De esta forma, el sevillano podría disputar sus primeros partidos de clasificación para el próximo Europeo Sub-21 de 2027, ya que hasta ahora solo ha jugado partidos amistosos, además del Europeo del pasado verano.

Junto a él, también vuelven otros que estuvieron en septiembre, pero se perdieron los compromisos de octubre por la disputa del Mundial Sub-20 en Chile, en el que España cayó en cuartos de final contra Colombia. Este es el caso del portero Fran González, los centrocampistas Rodrigo Mendoza y Peio Canales y los delanteros Iker Bravo y Pablo García.

La otra novedad es la inclusión del extremo izquierdo del RCD Mallorca Jan Virgili, que está siendo una de las revelaciones en el equipo que dirige Jagoba Arrasate y sus méritos en el conjunto bermellón le han llevado a una lista de la Sub-21 por primera vez, por lo que podría debutar contra San Marino o Rumanía.

Los 23 futbolistas quedarán concentrados desde lunes 10 en Lugo. En la ciudad amurallada disputarán el viernes 14 el partido de fase de clasificación para el Europeo Sub-21 de 2027 ante San Marino. Al acabar, España regresará a Las Rozas, para, el lunes 17, viajar a Rumanía, donde finalizará la primera vuelta de la fase de grupos, martes 18, en el estadio municipal de Sibiu.

Hasta el momento, 'La Rojita' ha resuelto con triunfos los tres partidos de la fase de clasificación, superando a Chipre (3-0), a Kosovo (1-3) y remontando ante Finlandia en el tiempo de descuento (2-1). Así, España es primera con nueve puntos del Grupo A. Por su parte, Rumanía es segunda con siete puntos, mientras que San Marino es colista con 0 unidades.

LISTA COMPLETA DE CONVOCADOS

PORTEROS: Salvi Esquivel (Atlético de Madrid), Fran González (Real Madrid) y Bruno Iribarne (Almería).

DEFENSAS: Iván Fresneda (Sporting Clube), Álex Jiménez (Bournemouth), Jon Martín (Real Sociedad), Cristhian Mosquera (Arsenal), Jacobo Ramón y Álex Valle (Como 1907), Yarek Gasiorowski (PSV) y Rafa Obrador (Benfica).

CENTROCAMPISTAS: Chema Andrés (Stuttgart), Rodrigo Mendoza (Elche), Miguel Carvalho (Al-Hazem), Peio Canales (Racing de Santander) y Mario Martín (Getafe).

DELANTEROS: Pablo García (Betis), Jesús Rodríguez (Como 1907), Eliezer Mayenda (Sunderland), Iker Bravo (Udinese), Jan Virgili (Mallorca), Marc Guiu (Chelsea) y Gonzalo García (Real Madrid).