Chile: Jeannette Jara (izquierda) lidera claramente en la última encuesta para las elecciones presidenciales de Chile

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) - La candidata de la coalición Unidad por Chile --izquierda--, Jeannette Jara, continúa liderando la carrera por la Presidencia de Chile con un 36%, por delante del ultraderechista José Antonio Kast (25%) y la conservadora Evelyn Matthei (20%), según el último estudio de la empresa demoscópica La Cosa Nostra (LCN) elaborado con vistas a las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta está prevista para el 16 de noviembre. Jara, militante del Partido Comunista de Chile (PCCh), sube tres puntos y aumenta así su distancia con sus rivales tras el debate de los candidatos celebrado el pasado 10 de septiembre, aunque en una probable segunda vuelta sería derrotada tanto por Kast (Partido Republicano) como por Matthei (Unión Demócrata Independiente, UDI). En cuarto puesto está Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario, PNL) con el 12%, por delante de Harold Mayne-Nicholls (3%), Franco Parisi (Partido de la Gente, PDG, centro-derecha, 2%), Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés (1%). En una segunda vuelta, Jara perdería frente a Kast (43-56%) y también frente a Matthei (39-61%). Contra el candidato del Partido Nacional Libertario perdería por un 47 a 52%. La encuesta de LCN mide además el "antivoto", es decir, al candidato al cual no se votaría jamás. Jara encabeza la lista con un 44%, seguida por Kast (23%) y Kaiser (21%). Por detrás están Eduardo Artés (7%), Marco Enríquez-Ominami (2%) y Franco Parisi (1%). Cierran la lista Mayne-Nicholls y Matthei, ambos con un 0,3%.