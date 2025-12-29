Chile: Kaiser pone condiciones para integrar gabinete de Kast

Ambos han despertado inquietud en la Oficina del Presidente Electo, OPE, dado que no terminan de definir si estarán en la oposición o serán parte de su base de apoyo.

Aunque el fundador del Partido Nacional Libertario (PNL) apoyó a Kast en segunda vuelta, condicionó su eventual participación en el gabinete de Kast y comunicó que mañana se iniciarán negociaciones con la OPE.

Se trata de un debate abierto al interior del PNL, pues muchos postulan que si pretende llegar al sillón presidencial de La Moneda, debería seguir los pasos del propio Kast, quien respaldó al expresidente Sebastián Piñera en segunda vuelta, pero una vez vencedor, se situó de inmediato en la oposición, ganando protagonismo e independencia y transformándose en el peor de sus críticos.

"Si se aceptan los márgenes, estamos disponibles para ser parte de un gobierno", adelantó hoy Kaiser a la prensa local, junto a su bancada parlamentaria, precisando que algunos temas podrían ser un impedimento.

Entre ellos mencionó la continuidad del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) y la Educación Sexual Integral (ESI), impulsados por el gobierno del presidente Gabriel Boric: "Son políticas profundamente ideológicas y que nosotros creemos que tienen que ser neutralizadas", argumentó.

"No podemos respaldar políticas que fuesen contrarias a lo que es nuestra declaración de principios, si es que estas se mantuviesen en el tiempo", explicó.

Por su parte, Vanessa Kaiser aseguró que el gobierno de Kast debe dar "desde el primer día" una señal "drástica y radical", estableciendo el Estado de Sitio, por ejemplo de la macrozona sur, a la que ella representará.

"Si José Antonio como Presidente no lo hace y se mantiene la situación en La Araucanía, la señal que va a dar a todas las fuerzas antidemocráticas es que tiene mano blanda y entonces muy probablemente le van a hacer un Golpe de Estado", afirmó.

