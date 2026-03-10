Chile: kast asume la presidencia, en un cambio radical de poder en Chile

Después de 36 años de gobiernos socialdemócratas y de centroderecha, que renegaron de la dictadura de Augusto Pinochet, asumirá un abogado de 60 años que llegó a la política de la mano del principal ideólogo del dictador, Jaime Guzmán, y del partido que lo cobijó en sus inicios, la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Bajo la promesa de que ordenará y pacificará el país ante el "caos", algo similar a la consigna de campaña de Pinochet para el plebiscito de 1988, Kast prometió instalar un "gobierno de emergencia" para enfrentar el crimen organizado, la inseguridad y la migración ilegal.

En su tercera aventura presidencial, el republicano logró alcanzar la victoria en segunda vuelta con las espaldas del Partido Republicano, que fundó hace 7 años, tras haber renunciado a la UDI por apartarse de sus principios doctrinarios.

Frente a un Boric defensor a ultranza de los derechos humanos, Kast no tuvo problema en defender a violadores de derechos humanos presos en la cárcel de Punta Peuco, entre ellos a Miguel Krassnoff, condenado a más de 1000 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.

La incertidumbre sobre el futuro de estos condenados se acrecentó en los últimos días, luego que el Senado aprobó la idea de legislar la conmutación de penas a aquellos presos que tengan más de 70 años y estén aquejados de problemas de salud.

El proyecto concitó el rechazo de todos los sectores, incluso de derecha, pero será bajo el mandato presidencial de Kast que el Congreso tramitará el beneficio.

Las posturas radicalmente opuestas entre Boric y Kast también se vieron reflejadas en política exterior. El primero no dejó de criticar hasta el último día al presidente estadounidense Donald Trump. Mientras que el segundo aceptó reunirse en una cumbre de presidentes de derecha y ultraderecha de la región convocada por este, bajo el título de "Escudos de Las Américas", y que promete combatir el crimen organizado.

Las diferencias se marcan hasta en los más mínimos detalles.

Kast acaba de difundir un código de vestimenta para todas las autoridades de gobierno, donde destaca el retorno de las corbatas: boric se negó a usarla durante los 4 años de su mandato.

Para los cargos de jefatura en varias reparticiones, se instruyó oralmente que los hombres utilicen camisa, corbata y chaqueta o blazer; mientras las mujeres deberán utilizar trajes más formales, que incluyan colores sobrios y prendas como blazers, pantalones, faldas o vestidos. (ANSA).