Chile: Kast critica al gobierno de Boric por ayuda a Cuba

"Cualquier ayuda humanitaria tiene que pasar porque se exija democracia en Cuba y eso no lo he visto", sostuvo el líder de ultraderecha en el sur del país, donde hizo una pausa en sus vacaciones.

Chile informó del aporte de un millón de dólares a Cuba, que se canalizará a través del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Kast sostuvo que "no estoy de acuerdo en darle una ayuda económica directa a un gobierno que ha generado una dictadura por más de 60 años y que ha puesto al pueblo cubano en una situación muy desmedrada, inhumana".

"Se puede señalar que hay un bloqueo, pero el mayor bloqueo es no permitir el desarrollo de la ciudadanía en el emprendimiento, en que llegue tecnología", lamentó.

Recordó lo vivido por los cubanos durante la pandemia de la Covid y que llevó a muchos a pedir que fueran rescatados, haciendo mención al "miserable sistema de salud" de la isla.

Consultado respecto de la cumbre que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está organizando para el 7 de marzo en Miami con un grupo de líderes de América Latina y el Caribe, el mandatario electo indicó que no ha recibido invitación, pero que irá en caso de ser invitado.

A la cumbre han sido convocados los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; Bolivia, Rodrigo Paz; El Salvador, Nayib Bukele; Ecuador, Daniel Noboa; y Honduras, Nasry Asfura. (ANSA).