Chile: Kast define los enemigos de la democracia y la libertad en cumbre conservadora

"Defender la seguridad no es autoritarismo. Defender la libertad no es extremismo. Defender el orden no es regresión. Es simplemente proteger las condiciones básicas para que cada sociedad pueda vivir y desarrollarse plenamente", afirmó al explicar las bases del movimiento Political Network for Values, del cual fue presidente desde 2002 hasta 2024.

En su discurso, Kast enfatizó que ""estamos aquí porque creemos en la libertad, en la dignidad y en el respeto por la persona humana, pilares irrenunciables de toda civilización democrática". Afirmó que cuando estos principios se debilitan, "se erosiona la democracia desde dentro".

Destacó que el mundo enfrenta una paradoja inquietante: "Mientras más se habla de derechos, más se restringe la libertad", enfatizando su punto ante la audiencia en el Parlamento Europeo.

"Cuando la inseguridad domina las calles y el crimen reemplaza al Estado, cuando las familias y comunidades viven atemorizadas, la democracia se vacía de contenido, porque la libertad se vuelve una mera ilusión", advirtió.

Kast también planteó que las sociedades actuales enfrentan "una cultura dominada por los ismos". Enumeró ejemplos como el "ambientalismo extremo", que prioriza la naturaleza por sobre el ser humano; el "animalismo radical", que antepone a los animales sobre la dignidad humana; y el "feminismo ideológico", que enfrenta a hombres y mujeres en lugar de dignificarlos por igual.

Asimismo, se refirió al "indigenismo radical", que, según Kast, reemplaza la integración y la valoración de todos los miembros de la sociedad por la fragmentación y la confrontación permanente, algo que él considera evidente en las naciones de Sudamérica.

"Estos ismos no buscan la justicia, buscan el poder mal entendido. No buscan la igualdad, sino que promueven la división. No buscan fortalecer la democracia, sino vaciarla y capturarla", sentenció. (ANSA).