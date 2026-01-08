Chile: Kast descarta la motosierra estilo Milei para su gobierno

Durante un encuentro con empresarios en el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), Kast reafirmó su enfoque diferente y comprometió a presentar su gabinete de ministros el 20 de enero.

"Van a saber si hay biministros, triministros y más", comentó Kast, quien también destacó su reciente viaje a Buenos Aires, donde sondeó al viceministro de Economía, José Luis Daza, para un papel en su administración.

"Fue bonita la motosierra, pero nosotros no usamos la motosierra", afirmó el líder de la ultraderecha, argumentando que su administración no adoptará tácticas radicales.

"Uno puede llegar a los mismos lugares de acuerdo a la realidad de cada país", añadió, enfatizando que cada nación enfrenta sus propios desafíos.

Durante su discurso, Kast también reconoció la importancia del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, señalando su vigencia política.

"Perfectamente el presidente podría estar aquí, dándonos una presentación, y sería hasta más entretenida que la mía", manifestó, agradeciendo a Frei por el apoyo brindado durante su campaña electoral, el cual ha generado tensiones en su propio partido. (ANSA).