Chile: Kast designó a su "segunda línea" lejos de los partidos políticos

Repitiendo la fórmula utilizada en la designación de los ministros de Estado, con muy pocos nexos con los partidos políticos, el líder de ultraderecha se reunió con las nuevas autoridades en una presentación en las oficinas del presidente electo y que se concretó tras la gira a Europa y a Centroamérica, en las últimas dos semanas.

Kast se manifestó "muy tranquilo de que tenemos un muy buen equipo a nivel ministerial, a nivel de subsecretarios, nivel de delegados regionales, y que un gobierno no comienza ni termina en el equipo de ministros, subsecretarios, delegados, un gobierno es mucho más amplio que eso".

Ante las críticas de algunos sectores de derecha por la poca presencia de figuras políticas en su gabinete, dijo que "he podido conversar con los presidentes de los distintos partidos políticos y creo que tenemos una muy buena relación".

"Esperamos que esa buena relación se pueda ver reflejada en las próximas medidas que vayamos tomando, tanto a nivel legislativo como a nivel de estrategias de políticas públicas, que no necesariamente pasan todas por el Congreso", enfatizó. (ANSA)