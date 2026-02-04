Chile: Kast elogia vallas fronterizas de Orbán en Hungría

Kast expresó su apoyo a las barreras físicas, afirmando que su visita a la frontera húngara hace un año y medio le permitió observar mejoras en la situación económica y social del país europeo.

"Creo que esa separación contribuyó a mejorar aspectos importantes en comparación con otros países europeos", declaró el líder de la ultraderecha chilena.

Frente a la creciente problemática de más de 300,000 migrantes irregulares en Chile, el mandatario electo subrayó la necesidad de establecer estas barreras en el norte del país. "Es fundamental cerrar pasos irregulares; la entrada debe ser por las puertas oficiales, no por atajos", insistió Kast, a poco menos de un mes de asumir el poder.

Orbán y Kast, que se han encontrado en cuatro ocasiones, coincidieron en que la reunión fue crucial para las relaciones internacionales y la seguridad en la próxima década.

El premier húngaro enfatizó la relevancia de este tipo de encuentros, mientras Kast destacó que sus giras facilitan acuerdos que mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos.

El presidente electo precisó que, aunque valoran el manejo húngaro de la migración irregular, no planean replicar su modelo. "Cada país tiene su propia realidad; lo que hizo Hungría fue anticiparse a una situación que hoy afecta a otros países europeos", indicó.

Además, Kast comentó sobre la geopolítica de la migración, citando que cerca de siete millones de venezolanos se han visto forzados a abandonar su país. Hizo énfasis en el impacto de factores como dictaduras y maniobras políticas en este fenómeno migratorio.

En cuanto a las similitudes ideológicas, Kast concluyó su discurso en la VII Cumbre Transatlántica de Bruselas al invocar a Dios, reflejando su defensa de valores conservadores que también son promovidos por Orbán. Ambos líderes sostienen que la civilización cristiana y los Estados nacionales son fundamentales para abordar los desafíos actuales, incluyendo la migración y la seguridad. (ANSA).