Chile: Kast en Bruselas para cumbre conservadora

La cita reunirá a representantes políticos, líderes y expertos conservadores de América, África y Europa.

Kast, que viajó junto a su esposa María Pía Adriasola, llegó a la capital de Bélgica acompañado también del diputado y líder del partido de ultraderecha VOX de España, Santiago Abascal, tras hacer escala en Madrid.

El presidente electo chileno, en declaraciones a su llegada, destacó que la PNFV "es una organización que a nivel mundial ha luchado por la libertad de expresión, la libertad de culto, la posibilidad de que los padres puedan ser los primeros educadores de sus hijos".

Confirmó que esta semana tendrá la posibilidad de visitar al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y después a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Kast, aludiendo a Abascal, hizo ver que en España "están también en una situación similar, en parte, a la que vivimos nosotros respecto a todo lo que es la inmigración irregular. Y eso es algo que yo he podido visualizar en la visita a Hungría".

Destacó el diálogo con Abascal "para ir viendo cómo confluir, porque hay temas que son internacionales, como la transcriminalidad; el crimen organizado ha abarcado los países sin respetar fronteras, no tienen banderas, no respetan las legislaciones, y es algo que tenemos que aprender a enfrentar a futuro también".

Previo a la cumbre, Kast se reunirá hoy con miembros del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). y con europarlamentarios del Grupo Patriotas por Europa. (ANSA).