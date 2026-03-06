Chile: kast en EEUU para participar en cumbre de Miami

A cinco días de asumir el poder, el líder de ultraderecha cumplió su cuarto viaje internacional tras su victoria en el balotaje de las elecciones presidenciales en diciembre pasado, después de realizar visitas a Argentina y Ecuador, América Central y Europa.

Kast tiene contemplado este viernes en la tarde reunirse con el presidente del Partido Republicano de Estados Unidos, Kevin Cooper, en el Hotel Ritz, Bal Harbour, para luego participar en la recepción de bienvenida de la cumbre, en el Doral Cultural Arts Center.

La principal actividad de la gira se concretará mañana sábado con su participación en la cumbre convocada por Trump, donde también participarán los presidentes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Luego todos los mandatarios sostendrán un almuerzo con Trump, mientras que en la tarde Kast tiene programadas reuniones bilaterales con algunos de los presidentes que asisten al encuentro (ANSA).