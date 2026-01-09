Chile: Kast hereda un positivo escenario económico, destaca el gobierno de Boric

El jefe del equipo económico del gobierno de Gabriel Boric celebró la cifra de inflación de 2025, que fue de 3,5% anual, la más baja desde el año 2020; y de las exportaciones que aumentaron un 7,9%, marcando un récord de US$ 107.000 millones el año recién pasado.

"No solo es una buena noticia para el próximo gobierno, sino que lo es para el país, la situación que tenemos de inflación, de exportaciones y de inversión", declaró.

Apuntó que la inversión creció además un 7%. Grau citó también una declaración de Roberto Zahler, expresidente del Banco Central, quien afirmó que "no recuerdo a un gobierno que haya partido con mejores condiciones macroeconómicas que el que va a partir en unas pocas semanas".

En esa misma línea, el propio presidente Boric replicó a críticas de Kast sobre la situación, sosteniendo que se "logró bajar la inflación, que llegó a estar en 14%. Las exportaciones están en su mayor nivel histórico. El precio del cobre está en su máximo histórico", destacó.

El mandatario enfatizó que "no es sostenible seguir diciendo que Chile se cae a pedazos".

Ayer además se difundió la medición de pobreza del 2024, a través de la encuesta Casen, que marcó una baja al 17%, con 600.000 personas que salieron de esa condición desde el 2022.

(ANSA).