Chile: Kast llama a Boric a resguardar las fronteras ante situación en Venezuela

Kast, quien celebró en la red social X la reciente captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, afirmó: "Él es quien debe asumir las responsabilidades".

En su discurso, destacó que el "narcorégimen ilegítimo" de Maduro ha expulsado a más de 8 millones de venezolanos y ha desestabilizado a América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado.

Su postura contrasta marcadamente con la de Boric, quien condenó la violación de la soberanía venezolana y afirmó que la integridad territorial es "una línea roja" que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia.

Boric firmó una declaración conjunta con Brasil, Colombia, Uruguay y España, expresando preocupación por la intervención de EE.UU. y su eventual impacto en la paz regional.

Kast evitó profundizar en sus diferencias con Boric, pero señaló que "los organismos internacionales deberían haber actuado con más firmeza ante la ruptura de un principio democrático" en Venezuela.

También expresó su apoyo a una transición hacia la democracia que incluya a figuras como María Corina Machado y Edmundo González, precisando que la resolución debería ser responsabilidad de los venezolanos y de las organizaciones internacionales involucradas.

Además, el nuevo líder chileno destacó su reciente visita a Ecuador y su inminente viaje a Perú, donde buscará establecer un corredor humanitario para facilitar el tránsito de migrantes venezolanos hacia Chile.

Kast ganó la segunda vuelta con un 58.16% de los votos, sumando 7,2 millones, superando a la candidata comunista Jeannette Jara, lo que marca un cambio significativo en la dirección política del país.

A la ceremonia de proclamación asistieron representantes de diversos partidos, incluido el oficialismo, excepto el Partido Comunista, que manifestó su desacuerdo ante las declaraciones de Kast sobre Maduro. (ANSA)