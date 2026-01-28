Chile: Kast llama a la coordinación de América Latina más allá de las ideologías

En su discurso ante los mandatarios de diez países, ejemplificó que "para Chile, eso implica mirar a Bolivia, a Perú y a Argentina, no desde la sospecha, sino desde la cooperación concreta", recibiendo los aplausos de la audiencia.

"Para América Latina, implica entender que ningún país se salva solo en un mundo cada vez más competitivo y más duro. La fragmentación nos debilita. La coordinación nos fortalece", señaló el mandatario electo, que agradeció la invitación al foro, considerando que aún no asume.

De paso, invitó a los mandatarios presentes para la asunción del mando el próximo 11 de marzo.

En su intervención, Kast quiso dejar plasmado su diagnóstico de América Latina, afirmando que "está estancada porque ha tolerado demasiado tiempo la mediocridad, la improvisación y la excusa", y que "no está condenada" al fracaso, a la pobreza, a la violencia y a la división eterna.

Culpó de la falta de avances a que "mientras relativizamos el crimen, el crimen se organiza; ideologizamos la economía y el empleo desaparece".

"Cuando más de 7 millones de venezolanos han tenido que huir de su país, hemos fallado como región. Cuando millones de latinoamericanos trabajan toda su vida y siguen siendo pobres, hemos fallado. Cuando barrios completos están controlados por bandas criminales, hemos fallado", indicó.

Retomando el discurso que lo llevó al poder, el presidente electo chileno sostuvo que "sin seguridad, la democracia es una ficción. Sin seguridad, la libertad es el privilegio de unos pocos. Sin seguridad, no hay inversión, no hay empleo, no hay futuro. El crimen organizado ya no es un problema local. Es una amenaza regional".

Frente a ese fenómeno, dijo que se requiere cooperación dura, efectiva y sin complejos: "con inteligencia compartida, control fronterizo real y la persecución financiera al crimen con decisiones firmes, incluso cuando sean impopulares", remarcó.

Kast hizo ver que América Latina tiene "los recursos, la energía, el talento y una posición estratégica única. Lo que a veces no tiene es confianza suficiente en sí misma (...) Llegó la hora de dejar de administrar el fracaso, llegó la hora de actuar". (ANSA).