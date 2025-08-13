Chile: Kast minimiza a Congreso y genera malestar en la derecha

Durante el seminario "Moneda Patria Investments 2025", Kast afirmó este martes que "el Congreso es importante, pero no tan relevante como ustedes se imaginan".

A pesar de señalar que "estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado" y de las leyes con sanciones que no se aplican, sus comentarios sobre la posibilidad de que la derecha no obtenga mayoría en el Congreso generaron severas críticas.

La senadora Ximena Ossandón, parte del conglomerado que apoya a Evelyn Matthei, advirtió que "hay que tener cuidado de que se empiece a instaurar que se puede gobernar con decretos, porque eso es propio de gobiernos autoritarios".

El diputado Jorge Alessandri cuestionó la lógica de Kast al llevar 60 candidatos al parlamento mientras sugiere que "voy a saltarme al Parlamento".

"¿Para qué lleva esos 60 entonces?", se preguntó. El diputado Héctor Ulloa, desde la oposición, recordó que "al señor (Hugo) Chávez le escuchamos alguna vez esto de que iba a gobernar por decreto" y cuestionó si realmente desean que un "(Javier) Milei o un (Donald) Trump gobierne nuestro país por cuatro años".

El demócrata cristiano Eric Aedo hizo eco de la historia al recordar que solo durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) se cerró el Congreso al considerarlo irrelevante y se gobernó por decretos.

"Para mí la democracia es muy valiosa", reaccionó Jeannette Jara, candidata de la centro-izquierda y potencial contendora de Kast en el balotaje. "Las leyes se disputan en el Congreso con las amplias miradas que hay en el país… pensar que se puede gobernar por decreto, de forma autoritaria, me parece que es un error", concluyó. (ANSA).