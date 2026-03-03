Chile: Kast pone término al proceso de traspaso de poder con Boric

"Ponemos término al proceso de traspaso. No confiamos en la información que se nos está entregando", declaró el líder de ultraderecha en una conferencia de prensa en su oficina presidencial.

Al dar explicaciones de su actitud, Kast sostuvo que le había pedido al presidente Boric aclarar sus dichos de que le había informado del proyecto del cable submarino chino.

"Enunciar es distinto a informar", afirmó.

Kast sostuvo además que no respondió las llamadas telefónicas de Boric el 20 de febrero, porque no contesta "llamadas de números desconocidos".

El líder de ultraderecha criticó una serie de situaciones de supuesta falta de información en las reuniones entre los ministros en el proceso de traspaso, citando entre ellas que el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, no informó a su sucesor del cable submarino, y los datos sobre las finanzas fiscales.

El presidente electo reveló además su molestia porque en la víspera de la cumbre en La Moneda Boric concedió una entrevista en televisión justo antes de la cita. (ANSA).