Chile: Kast pospone a marzo apoyo a Bachelet a ONU

"Hoy soy presidente electo. No correspondería que emita un pronunciamiento o un juicio… lo que corresponde es que respetemos la institucionalidad: hoy hay un presidente en ejercicio que es Gabriel Boric", dijo Kast tras la reunión.

El encuentro "ha sido para mí muy importante porque hemos podido conversar de distintos temas que afectan a nuestra patria; ella fue dos veces presidenta de Chile, tiene muchos conocimientos", señaló Kast a la salida.

Según el presidente electo, en la cita abordaron temas de la primera infancia, salud primaria, seguridad y defensa, apuntando a algunas de las carteras que Bachelet asumió como ministra.

También destacó su mirada internacional por haber ostentado cargos internacionales, como directora de ONU Mujeres y como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Esa experiencia es importante, dijo Kast, porque le permite a Bachelet "tener una mirada que va más allá de la tensión política que hoy puede haber en nuestra patria… y estamos convencidos, como equipo, que Chile está primero".

Esta tarde, el presidente electo parte rumbo a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa (ANSA).