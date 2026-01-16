Chile: Kast, primer gabinete en medio de tensiones

Aunque no se ha oficializado, muchos nombres de futuros ministros ya han trascendido, como ocurrió con Guillermo Turner en Defensa, exdirector de medios y gerente de uno de los mayores holdings empresariales de Chile, la CMPC, por más de una década, cuyo nombramiento causó críticas abiertas.

"En Defensa uno esperaría alguien que tenga experiencia en esa materia", señaló el excandidato presidencial Johannes Kaiser, cuando informó hace un par de días que no serían parte del gabinete.

Su Partido Nacional Libertario, situado más a la derecha del Partido Republicano (PR) de Kast, argumentó que "el diseño político escogido nos aleja de la posibilidad de incidir en aquellas áreas en las que construimos nuestra oferta programática". Y el mismo Kaiser adelantó que si el futuro gobierno avanza de manera equivocada, "vamos a levantar la voz".

"Kast ganó la elección, es cierto, pero ganó con nuestros votos también, con nuestro trabajo político", recordó.

A su disconformidad, se suma la de Chile Vamos, que incluye los partidos de la derecha tradicional chilena que apoyaron a Kast en el balotaje. Si bien, tendrían a dos figuras en el gabinete, el senador José García Ruminot (RN) en la Secretaría General de la Presidencia y Claudio Alvarado (UDI) en el Ministerio del Interior, consideran escaso su ámbito de influencia.

"Ha sido bastante pobretona la llamada, dada nuestra experiencia… se esperaba más transversalidad", dijo la diputada RN Ximena Ossandón, apuntando a las palabras del presidente electo que precisó que quería colaboración y no coalición. En el propio partido de Kast también hay reparos por la escasa participación que han tenido en el diseño ministerial y que el mandatario electo trabaja con su asesor más cercano, el empresario Alejandro Irarrázaval, lejos de su tienda política.

Hasta ahora, Martín Arrau asumiría en Obras Públicas y otra de sus figuras, María Jesús Wulf, en Desarrollo Social. Sin embargo, el resto serían cartas independientes, con orientación técnica, y aún es una incógnita quién llegaría a Seguridad -luego de la caída de varios nombres- y Defensa, ministerios claves en la promesa de campaña que le permitió ganar las presidenciales, centrada en el combate a la migración irregular, la criminalidad y el cierre de fronteras.

El senador y presidente del PR, Arturo Squella, no ha escondido la incomodidad de su sector: "tiene que haber conocimiento político, de cómo funciona el Congreso y cómo somos de mañosos quienes estamos en alguna de las Cámaras… dedicamos mucho tiempo para que venga alguien que no conoce la discusión legislativa a decirnos 'esto tiene que ser así porque yo en una empresa lo hacía así", afirmó. (ANSA).