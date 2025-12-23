Chile: Kast quiere a Colombia y Brasil en corredor humanitario

"Lo que buscamos es coordinarnos para enfrentar estos flagelos y la migración irregular", señaló a la prensa en declaraciones a su llegada a Quito, Ecuador, difundidas por el sitio de noticias Emol.

Kast se reunirá este martes con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para analizar el tema de la migración y el crimen organizado.

El líder ultraconservador realizó una escala en Lima, Perú, donde se reunió con el canciller Hugo de Zela y sostuvo una conversación telefónica con el mandatario peruano José Jerí.

Reveló a su llegada a Quito que trataron "temas que nos afectan como países del extremo sur de Sudamérica, especialmente en materia de migración irregular, terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, y cómo esto ha ido afectando la vida de nuestros nacionales".

Afirmó además que Jerí se abrió a la posibilidad de avanzar en un corredor humanitario y que el presidente peruano está "evaluando convocar una reunión con más países".

El presidente electo chileno manifestó su esperanza de que Colombia y Brasil se sumen a la idea del corredor humanitario y que exista una coordinación entre todos los países que enfrentan esta crisis migratoria; y "sobre todo, que en Venezuela puedan ingresar las personas", concluyó. (ANSA).