Chile: Kast realizará una gira por Italia, Bélgica y Hungría

Su viaje se producirá luego de cerrar esta semana un periplo por Centroamérica, que espera culminar este viernes con la postergada cita con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y su visita a la megacárcel del CECOT.

Kast se ha transformado en el primer mandatario electo chileno en realizar tantos viajes previos a la asunción del mando, como parte de su concepto de "gobierno de emergencia", que ejecutará cambios desde que asuma el cargo.

En Centroamérica visitó la frontera de la República Dominicana y participó hoy además en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF.

La gira por Europa contempla, en primer lugar, una estadía en Bélgica, donde asistirá el miércoles a la Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión, que organiza en Bruselas la Political Network for Values (PNfV), entidad de perfil conservador, según detalla el diario LA NACION.

El jueves se trasladará a Italia para reunirse en Roma con la primera ministra Giorgia Meloni, como parte de sus esfuerzos por establecer lazos con líderes europeos afines a la derecha y a la ultraderecha.

Ya en septiembre pasado, Kast tuvo un encuentro con Meloni en Roma, y la prensa local no descarta que la invite a la asunción del mando en Chile, en marzo próximo.

También se está coordinando una visita a Hungría, donde Kast espera reunirse con el primer ministro Viktor Orbán. El presidente electo ya ha realizado giras a Argentina, Ecuador y Perú, y se espera que en la segunda mitad de febrero realice una visita a Estados Unidos (ANSA).