Chile: Kast rechaza proyecto de hidrógeno verde cerca de Observatorio Paranal

Se trata de un proyecto para producir hidrógeno verde que pretende construirse a 11 Km del complejo científico operado por el Observatorio Europeo Austral (ESO).

"Tenemos que sacar los proyectos adelante, pero no a cualquier costo. No vamos a sacrificar el telescopio más grande del mundo. El hidrógeno verde y la astronomía son cosas compatibles", enfatizó Kast, durante la inauguración del XV del Congreso Futuro, el principal evento de divulgación científica chileno, en el que coincidió con el actual presidente Gabriel Boric.

El proyecto INNA -para la generación de hidrógeno y amoníaco verde-, de AES Andes supone una inversión de US$ 10.000 millones y busca instalar una planta en un terreno de 3.000 hectáreas en la comuna de Taltal, Región de Antofagasta, muy cerca de Paranal, uno de los centros astronómicos más importantes del mundo.

En esa zona ya comenzó, a mediados de diciembre pasado, la construcción del primer y mayor observatorio de rayos gamma del mundo, el CTAO, siglas de Cherenkov Telescope Array Observatory.

El despliegue de sus primeros telescopios en Paranal se espera para fines de este año.

El megaproyecto de AES Andes ha sido denunciado por la comunidad científica por representar un riesgo crítico para los cielos nocturnos más prístinos del planeta, cuyas emisiones de polvo y contaminación lumínica podrían impactar de manera irreparable sobre la capacidad de observación.

Los astrónomos han pedido resguardar sus centros de cualquier proyecto de 50 a 100 kilómetros, pero la compañía ha indicado que es una propuesta inviable técnica y económicamente.

