Chile: Kast rescata banda con escudo nacional al estilo Pinochet

Esta foto oficial será instalada en todas las instituciones públicas del país una vez que se produzca el cambio de gobierno el próximo 11 de marzo.

La inclusión del escudo nacional ha sido rechazada por diversos sectores y ha llevado al presidente de la Fundación Memoria Histórica, Luis Mariano Rendón, a presentar una solicitud ante la Contraloría General de la República, cuestionando la legalidad de esta imagen, especialmente en lo que concierne al uso del escudo en la banda presidencial.

Rendón ha señalado que la ley establece que la banda consiste en tres franjas de color azul, blanco y rojo, sin mencionar en ningún momento el escudo nacional. "Le estamos pidiendo a la Contraloría que oficie a la Presidencia de la República para que suspenda la impresión y reproducción de esa fotografía, hasta que haya una resolución definitiva", afirmó el abogado en una entrevista con el canal privado Mega.

Además, subrayó que Kast y su sector han sido muy cuidadosos respecto al uso adecuado de los símbolos nacionales. El escudo en la banda presidencial fue utilizado históricamente por varios presidentes del siglo XX, siendo el último Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.

En respuesta a la controversia, la oficina presidencial de Kast declaró que "el Escudo no pertenece a un sector ni a una época: pertenece a Chile. Colocarlo en el centro no es una apropiación política, sino una reafirmación institucional". La declaración concluye que "la banda no es del Presidente, sino de la República, y que el poder se ejerce en nombre de todos los chilenos, bajo la continuidad histórica del Estado". (ANSA).